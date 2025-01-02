"Всегда хочется больше и лучше. Хотим как минимум быть выше в таблице, но что имеем, то имеем. Думаю, зимние сборы все решат. После них вернемся сильнее", — цитирует Кругового «Матч ТВ».
Круговой принял участие во всех 18 матчах первой части сезона Российской Премьер-Лиги, забив 1 гол и отдав 4 голевые передачи. Для футболиста это первый сезон в составе армейского клуба. На данный момент ЦСКА занимает шестое место, набрав 31 очко после 18 туров. Отставание от первого и второго мест составляет восемь очков.
В рамках Winline Зимнего кубка РПЛ, который пройдет в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, подопечные Марко Николича встретятся с «Ростовом» 31 января. Третьим соперником в группе Зимнего кубка является «Зенит». С ними армейцы сыграют 4 февраля.
Круговой: после сборов ЦСКА вернется сильнее
Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил первую часть сезона для ЦСКА в Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК ЦСКА