"В данной ситуации он не обязательный игрок для команды. На Квинси много играли, но я не уверен, что при нынешнем подборе игроков на него бы играли так, как раньше. Он бы столько не забивал. Его результативность точно бы упала", - приводит слова Тарпищева "Матч ТВ".
Квинси Промес был игроком московского "Спартака" на протяжении двух периодов: в 2014-2018 гг. и в 2021-2024 гг. Всего на счету нидерландского футболиста в составе красно-белых 235 появлений на поле в официальных матчах, в которых ему удалось забить 114 голов и отдать партнерам по команде 59 голевых передач.
В настоящее время 32-летний полузащитник выступает в составе команды из второго дивизиона чемпионата ОАЭ - "Дубай Юнайтед".
Тарпищев: сейчас бы Промес в "Спартаке" столько не забивал. Его результативность точно бы упала
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился своим мнением, усилил бы сейчас нидерландский футболист Квинси Промес состав московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"