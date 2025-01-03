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Амарал: моя работа на посту спортивного директора "Спартака" не завершена

Экс-спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал высказался о ситуации в команде после своей отставки.
Фото: Telegram-канал "Спартака"
"Если вы спросите меня, завершена ли моя работа на посту спортивного директора в "Спартаке", я отвечу: нет. Потому что работа заключалась в гораздо большем, чем просто создание команды. Это система, процесс. Я бы не сказал, что это уже идеальная команда, способная стабильно побеждать на протяжении нескольких лет, но фундамент заложен, и я верю и надеюсь, что "Спартак" станет чемпионом в этом сезоне", - заявил Амарал.

Португальский специалист Томаш Амарал занимал пост спортивного директора московского "Спартака" с января по ноябрь 2024-го года. Он покинул команду после матча 15-го тура с "Акроном" (4:0). Ранее сообщалось, что решение об увольнении Амарала было принято руководством красно-белых из-за недовольства проведенной работой во время летнего трансферного окна.

После 18-ти туров в активе московского "Спартака" 37 набранных очков. Команда занимает в турнирной таблице РПЛ 3-е место. Отставание от "Краснодара" и "Зенита" составляет 2 очка. Осенний отрезок чемпионата красно-белые завершили 6-матчевой победной серией.

Источник: Maisfutebol

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