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Романцев: хлебнув критики, Угальде не поплыл и заткнул скептиков за пояс. Значит - наш человек, спартаковский!

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев высказался об игре нападающего Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
- Продолжит Угальде забивать — буду называть лидером. Перестанет — повременю. А если серьезно, то я очень рад, что, хлебнув критики после прихода в "Спартак", парень не поплыл, не сдался и заткнул скептиков за пояс. Значит — наш человек, спартаковский!

Центральный форвард сборной Коста-Рики Манфред Угальде покинул "Твенте" и присоединился к московскому "Спартаку" в начале прошлого года. В прошлом сезоне нападающий забил всего один гол в 16 матчах за красно-белых в чемпионате и Кубке России. В текущем сезоне 22-летний футболист записал на свой счет 16+3 по системе гол плюс пас в 22 играх. По итогам осенней части нынешнего розыгрыша чемпионата России Угальде единолично возглавляет гонку бомбардиров РПЛ.

Источник: "СЭ"

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