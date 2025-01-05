"Если честно, то такое решение "Спартака" меня сильно удивило. Так понимаю, не меня одного. Этого специалиста толком никто и не знает. И что с того, что Венгер про него сказал? Мне кажется, он даже не понял, о ком идет речь вообще.
Это очень странно, что человек уходит из клуба, который борется за чемпионство, играет в еврокубках в "Спартак". Ради чего – деньги, конечно. Кахигао просто ограбит "Спартак" и через некоторое время уедет из России с улыбкой на лице", - цитирует Селюка "РБ Спорт".
Напомним, что в ноябре московский "Спартак" объявил об уходе с поста спортивного директора Томаша Амарала, на этой неделе красно-белые объявили о назначении на эту должность Франсиса Кахигао. Ранее функционер работал главой отдела международного скаутинга в "Арсенале", последним местом работы Кахигао был турецкий "Галатасарай".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место.
Команда Деяна Станковича вылетела из верхней сетки розыгрыша Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии "Ростову" с общим счетом 1:3. В четвертьфинале Пути регионов Кубка России красно-белые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном".
Селюк: Кахигао просто ограбит "Спартак" и через некоторое время уедет из России с улыбкой на лице
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о назначении Франсиса Кахигао в "Спартак".
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