"Я думаю, что шесть команд будут бороться за чемпионство в РПЛ в 2025 году. Мне кажется, что в этом сезоне любой клуб может стать чемпионом. Мы помним, как было в прошлом году, когда до последнего тура на первое место претендовали "Зенит", "Краснодар" и "Динамо". В 2025-м к ним присоединятся "Спартак", "Локомотив" и ЦСКА", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с таким же количеством очков в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 37-ю очками.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду. Также петербуржцы являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка страны. Московский "Спартак" в последний раз становился чемпионом России по итогам сезона-2016/2017.
Булыкин: шесть команд будут бороться за чемпионство в РПЛ в 2025 году
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: РФС