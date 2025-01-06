"Россия точно не вернётся на международную арену в следующем году. Этот процесс затянется надолго — точно года на четыре. В изоляции нужно растить свою молодёжь, находить хороших спарринг-партнёров и всё равно проводить международные игры", - цитирует Наумова "Чемпионат".
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре национальная команда России одержала разгромную победу над Брунеем со счетом 11:0 - эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в 2026 году сборная России может провести товарищеский матч с национальной командой Венгрии.
Наумов: Россия точно не вернётся на международную арену в следующем году. Этот процесс затянется года на четыре
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможном возвращении России на международну арену.
Фото: ФК "Локомотив"