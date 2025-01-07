– Как думаете, чего не хватило "Зениту", чтобы уйти на зимний перерыв лидером РПЛ?
– Я думаю, что здесь объективные причины, связанные с потерями игроков из-за травм, не было оптимального состава. Есть вопросы и психологического состояния, и отсутствия уважения к сопернику, и в какой-то степени переоценки своих возможностей, - цитирует Бышовца "ВсеПроСпорт".
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. "Краснодар", занимающий первое место в таблице, имеет такое же количество очков в своем активе. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА, который занимает шестое место в турнирной таблице.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести последних сезонов кряду. Петербуржцы также являются действующими обладателями Кубка России. В полуфинале Пути РПЛ сине-бело-голубые проведут две встречи с "Ростовом".
Бышовец объяснил, чего не хватило "Зениту", чтобы уйти лидером на зимнюю паузу
Российский тренер Анатолий Бышовец высказался об игре петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"