"Мы сейчас можем только предполагать. Мы не знаем, в каком состоянии Промес. Где он был всё это время, что делал? Если говорить о его возвращении в "Спартак", тут всё определяет позиция руководства, главного тренера. Сегодня это, на мой взгляд, было бы не очень правильным решением для "Спартака", - поделился Мелешин.
Нидерландский форвард Квинси Промес покинул "Спартак" в летнее трансферное окно свободным агентом. В весенней части прошлого сезона футболист не игра за "Спартак" из-за задержания в аэропорту Дубая. В ОАЭ Промес был обвинен в самовольном отъезде с места ДТП. На родине игрока обвиняют в контрабанде наркотиков и нападении с ножом на родственника.
Суммарно Промесу грозит 7.5 лет тюрьмы. По данным прессы, ближайшее слушание по делу об экстрадиции состоится в конце января, а Промес по итогам заседания может получить право на выезд из страны. В таком случае, как ожидается, он вернется в "Спартак". Осеннюю часть сезона 33-летний игрок провел в "Дубай Юнайтед".
Источник: "Чемпионат"
Мелешин: возвращение Промеса - не очень правильное решение для "Спартака". Где он был? Что делал?
Экс-футболист "Спартака" Алексей Мелешин высказался о возможном возвращении в команду форварда Квинси Промеса.
Фото: официальный сайт "Спартака"