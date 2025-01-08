"Предложений из Европы по Фомину пока нет. Трансфер зимой маловероятен", - цитирует агента "РБ Спорт".
В текущем сезоне Даниил Фомин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 20 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Агент Фомина: предложений из Европы пока нет
Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Даниила Фомина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"