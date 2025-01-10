"Информация об интересе к Милану Гаичу - неправда", - приводит слова пресс-службы турецкого клуба "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что крайний защитник московского ЦСКА Милан Гайич может перебраться в Турцию и присоединиться к "Истанбулу Башакшехир".
В текущем сезоне 28-летний серб провел за "армейцев" 19 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил один гол. Контракт футболиста истекает летом этого года. Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.
В "Истанбуле" опровергли информацию об интересе к защитнику московского ЦСКА
Пресс-служба "Истанбула" прокомментировала слухи о возможном трансфере защитника ЦСКА Милана Гайича.
Фото: ПФК ЦСКА