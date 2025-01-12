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Агент Солари заявил, что Кастаньо может быть включен в сделку по переходу нападающего в "Краснодар"

Футбольный агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего "Ривер Плейта" Пабло Солари, высказался о возможном переходе игрока в "Краснодар".
Фото: ФК "Ривер Плейт"
"Краснодар" всегда хотел заполучить Солари. И сделал хорошее предложение 1 год назад. Это правда, что "Ривер" хочет Кастаньо. Я не исключаю, что между клубами этот вариант (включение Кастаньо в сделку) обсуждался. Но есть и другие заинтересованные в Солари клубы", - цитирует агента "СЭ".

В 2024 году Пабло Солари провел за "Ривер Плейт" во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего нападающего в 7 миллионов евро, контракт аргентинца с клубом рассчитан до конца 2027 года.

Ранее сообщалось, что Пабло Солари интересен сразу нескольким российским клубам.

После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с самарскими "Крыльями Советов".

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