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Литвинов: рад, что у нас всего два очка до первого места

Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов высказался о положении команды в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Если оценивать, я рад, что у нас всего два очка до первого места. Помню, было 11 и все кричали о том, что это невозможно и нереально. Есть шансы выиграть чемпионат. По своему времени могу сказать, что есть конкуренция. Была красная карточка, пропустил две игры. На сборах буду пробиваться в состав", - цитирует Литвинова "Матч ТВ".

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиши с 37-ю набранными очками в своем активе. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице.

Напомним, что команда Деяна Станковича уступила "Ростову" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Красно-белые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале нижней сетки турнира.

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