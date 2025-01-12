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Агент Жиго: в России приоритет Самюэля – только "Спартак"

Футбольный агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы Самюэля Жиго, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"
"Возможно ли, что в будущем мы будем рассматривать предложения от российских клубов, кроме "Спартака"? Нет, это невозможно. В России приоритет Жиго – только "Спартак", - цитирует агента "РБ Спорт".

На данный момент Самюэль Жиго выступает за итальянский "Лацио", контракт защитника с клубом рассчитан до конца этого сезона.

На счету француза 110 матчей за московский "Спартак" во всех турнирах, 10 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 4 миллиона евро.

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