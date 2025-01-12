"С лишним весом никаких проблем нет. С медосмотром тоже все отлично. Хорошо подготовил себя к началу", - цитирует Сарвели "СЭ".
В текущем сезоне Владислав Сарвели провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и отметился 3-мя забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 900 тысяч евро, контракт нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Нападающий "Локомотива" Сарвели: с лишним весом никаких проблем нет
Нападающий "Локомотива" Владислав Сарвели рассказал о медосмотре команды.
Фото: ФК "Локомотив"