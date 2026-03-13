Экс-футболист "Зенита" покинул Катар по личным причинам

По информации клуба, футболист вместе с семьёй уехал из страны по личным причинам. При этом в "Аль-Садде" рассчитывают на его скорое возвращение.
Напомним, ранее Клаудиньо выступал за петербургский "Зенит". Футболист также имеет российское гражданство.
В конце февраля США и Израиль начали военную операцию на территории Ирана. В ответ иранская сторона нанесла удары по базам США и Израиля на Ближнем Востоке, в том числе на территории Катара.
Фото: ФК "Зенит"