Экс-футболист "Зенита" покинул Катар по личным причинам

Полузащитник "Аль-Садда" Клаудиньо временно покинул Катар. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Фото: ФК "Зенит"
По информации клуба, футболист вместе с семьёй уехал из страны по личным причинам. При этом в "Аль-Садде" рассчитывают на его скорое возвращение.

Напомним, ранее Клаудиньо выступал за петербургский "Зенит". Футболист также имеет российское гражданство.

В конце февраля США и Израиль начали военную операцию на территории Ирана. В ответ иранская сторона нанесла удары по базам США и Израиля на Ближнем Востоке, в том числе на территории Катара.

