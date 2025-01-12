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Шавло: Хлусевич должен бороться за место в "Спартаке"

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Хлусевич высказался о Данииле Хлусевиче.
Фото: ФК "Спартак"
"Когда футболист не получает игровую практику, это видно. Игнатов и Хлусевич не играют, но они должны доказывать. Хлусевич нормально играл, когда пришёл, — двигался, была скорость. Наверное, проигрывает конкуренцию. Заиграл Рябчук, Денисову отдают предпочтение. Надо бороться за место в составе "Спартака", но это сложно. Станкович же видит всё на тренировках", - цитирует Шавло "Чемпионат".

В сезоне-2024/2025 Даниил Хлусевич провел за московский "Спартак" во всех турнирах 14 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего защитника в 4 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. На счету Хлусевича 5 матчей в составе национальной команды России.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. Команда Деяна Станковича отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка.

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