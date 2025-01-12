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"Чемпионат": Помазун проходит медосмотр с ЦСКА. В первой части сезона вратарь ни разу не попал в заявку

Голкипер ЦСКА Илья Помазун вместе со всей командой проходит медосмотр перед стартом весенней части сезона.
Фото: официальный сайт РПЛ
Российский вратарь Илья Помазун, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, проходит медосмотр вместе с командой. Об этом сообщает "Чемпионат". Напомним, за всю первую часть сезона Помазун ни разу не попал в заявку "армейцев" ни в РПЛ, ни в Кубке России.

Минувшим летом воспитанник вернулся в ЦСКА после 4-х лет аренды в "Урале". Перед стартом сезона Помазун был отстранен от работы с основой, как сообщалось, из-за того, что в интервью допустил свой возможный переход в "Спартак".

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