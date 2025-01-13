"Было сразу понятно, что Виллиан Жозе – это неудачный трансфер "Спартака". Не понимаю, как его вообще купили. Ну и с финансовой точки зрения трансфер Виллиана Жозе получился со знаком минус. Сыграли в убыток, раз купили за два миллиона евро, а теперь хотят избавиться от него бесплатно", - приводит слова Первака "ВсеПроСпорт".
Нападающий Виллиан Жозе стал игроком московского "Спартака" в июне 2024 года, когда красно-белые выкупили бразильца у испанского "Бетиса" за 2 млн евро. Контракт между игроком и клубом был заключён на срок до конца сезона-2025/26.
После перехода форвард принял участие в 13 официальных матчах, в которых забил 1 гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего футболиста в 2 млн евро.
Первак: не понимаю, как вообще купили Виллиана Жозе. "Спартак" сыграл в убыток
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак поделился своим мнением о трансфере бразильского нападающего московского клуба Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"