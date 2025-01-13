По информации источника, к левому крайнему защитнику "Ростова" Евгению Чернову проявляют интерес два клуба РПЛ, один клуб из Первой лиги и команда из Казахстана.
В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в 5 матчах за ростовчан в чемпионате России и 4 играх Кубка страны, провел на поле 562 минуты и отличился одной голевой передачей. Всего на счету Чернова 120 матчей в футболке "Ростова", в которых он забил 3 мяча и отдал 9 ассистов. Контракт игрока с желто-синими рассчитан до конца июня 2026 года.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: защитник "Ростова" Чернов интересен клубам РПЛ, Первой лиги, а также команде из Казахстана
Защитник "Ростова" Евгений Чернов может этой зимой сменить команду.
Фото: ФК "Ростов"