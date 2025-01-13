"Для "Динамо" это усиление в плане конкуренции, желания, работоспособности. Конечно, может, каких-то качеств не всегда Хлусевичу хватает, но то, что он будет пахать по всей бровке и отдаваться игре, – это 100%. Даниил может помочь бело-голубым своим желанием и стремлением доказать, что зря Станкович ему не доверял. Он не будет отсиживаться и отбывать номер", - приводит слова Семшова "Советский спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что правый защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич, недовольный своим игровым временем, хочет покинуть команду. В то же время заинтересованность в услугах 23-летнего футболиста проявляет московское "Динамо", которое не собирается продлевать контракт с израильским игроком правого фланга обороны Эли Дасой.
Действующее соглашение Хлусевича и "Спартака" рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 млн евро.
Семшов: Хлусевич - это усиление для "Динамо", он будет доказывать, что Станкович зря ему не доверял
Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился своим мнением о возможном переходе в московское "Динамо" защитника московского "Спартака" Даниила Хлусевича.
Фото: ФК "Спартак"