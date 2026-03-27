В РФС сообщили, сколько билетов продано на матч Россия - Никарагуа

Стало известно, сколько билетов было продано на матч сборной России против Никарагуа.
Фото: РФС
В пресс-службе РФС сообщили, что в продаже остается некоторое количество билетов.

"На матч между сборными России и Никарагуа реализовано более 30 тысяч билетов.
В продаже остается некоторое количество билетов. Коммерческая вместимость стадиона в Краснодаре на предстоящей игре составит 33 тысячи зрителей", - передают слова пресс-службы РФС "РИА Новости".

Сегодня, 27 марта, состоится товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Встреча пройдет в Краснодаре, на стадионе "Ozon Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Национальная команда Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге сборных ФИФА. Подопечные Валерия Карпина располагаются на 36-й строке.

