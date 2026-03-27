Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:30
НикарагуаНе начат

Овчинников рассказал, почему ушел из ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался о своем уходе из клуба.
Российский специалист заявил, что Виктору Гончаренко не понравилось его поведение.

"Судя по всему, Гончаренко не понравилось мое поведение, когда я был исполняющим обязанности главного тренера.
Не знаю, что ему показалось, но пожелал расстаться. Что конкретно ему не понравилось? Не знаю. Мне Гончаренко ничего не говорил", - сказал Овчинников "Спорт-Экспрессу".

Сергей Овчинников работал в структуре ЦСКА с 2014 по 2020 год. В разное время он был тренером вратарей, ассистентом тренера и исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством команда провела 1 матч против московского "Динамо", встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.

Виктор Гончаренко возглавлял московский клуб с 2016 по 2021 год.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится