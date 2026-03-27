Овчинников рассказал, почему ушел из ЦСКА

"Судя по всему, Гончаренко не понравилось мое поведение, когда я был исполняющим обязанности главного тренера.Не знаю, что ему показалось, но пожелал расстаться. Что конкретно ему не понравилось? Не знаю. Мне Гончаренко ничего не говорил", - сказал Овчинников "Спорт-Экспрессу".
Сергей Овчинников работал в структуре ЦСКА с 2014 по 2020 год. В разное время он был тренером вратарей, ассистентом тренера и исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством команда провела 1 матч против московского "Динамо", встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.
Виктор Гончаренко возглавлял московский клуб с 2016 по 2021 год.