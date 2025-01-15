«Рифат очень доволен, как его принял армейский клуб. Если бы не та травма, которая случилась в середине первого отрезка чемпионата, то мы бы вновь вспомнили о том, что Рифат — игрок очень большого уровня. Что касается продления, пока никаких разговоров не было. Но есть опция о пролонгации контракта при определенных условиях, так как соглашение было подписано по схеме «1+1». Опция в любой момент может активироваться», — цитирует Кузьмичева «Матч ТВ».
Рифат Жемалетдинов проводит свой первый сезон в составе ЦСКА. Летом 2024 года он присоединился к армейцам в качестве свободного агента. До этого российский полузащитник шесть лет выступал за «Локомотив». Его контракт с ЦСКА рассчитан до конца текущего сезона, но с возможностью продления на год.
Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего игрока составляет 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 17 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. ЦСКА занимает шестое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 31 очко.
Агент Жемалетдинова: о продлении контракта с ЦСКА пока не говорили
Агент полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев рассказала, что пока не вел переговоры с клубом о продлении контракта.
Фото: ФК ЦСКА