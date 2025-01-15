Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
22:30
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
22:30
ВулверхэмптонНе начат
Эвертон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Арсенал
23:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Интер
22:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
20:30
Санкт-ПаулиНе начат
Унион
22:30
АугсбургНе начат
Вердер
22:30
ХайденхаймНе начат
Бавария
22:30
ХоффенхаймНе начат
Штутгарт
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Кубок Испании

Новости
Альмерия
21:30
ЛеганесНе начат
Понтеведра
21:30
ХетафеНе начат
Барселона
23:00
БетисНе начат
Эльче
23:30
АтлетикоНе начат

Агент Жемалетдинова: о продлении контракта с ЦСКА пока не говорили

Агент полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев рассказала, что пока не вел переговоры с клубом о продлении контракта.
Фото: ФК ЦСКА
«Рифат очень доволен, как его принял армейский клуб. Если бы не та травма, которая случилась в середине первого отрезка чемпионата, то мы бы вновь вспомнили о том, что Рифат — игрок очень большого уровня. Что касается продления, пока никаких разговоров не было. Но есть опция о пролонгации контракта при определенных условиях, так как соглашение было подписано по схеме «1+1». Опция в любой момент может активироваться», — цитирует Кузьмичева «Матч ТВ».

Рифат Жемалетдинов проводит свой первый сезон в составе ЦСКА. Летом 2024 года он присоединился к армейцам в качестве свободного агента. До этого российский полузащитник шесть лет выступал за «Локомотив». Его контракт с ЦСКА рассчитан до конца текущего сезона, но с возможностью продления на год.

Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего игрока составляет 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 17 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. ЦСКА занимает шестое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 31 очко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится