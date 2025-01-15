- Что сподвигло закончить карьеру игрока? Комплекс причин. У меня в голове было понимание, что хочу пойти обучаться на тренера. Нужно было зажечь этот огонь... Второй момент - в Екатеринбурге я находился один. Семья в Питере, ребенок пошел в первый класс, занимается футболом. Эти факторы в комплексе подтолкнули принять решение о завершении карьеры игрока.
Напомним, ранее крайний нападающий Алескей Ионов завершил профессиональную карьеру футболиста. Последним клубом для футболиста стал екатеринбургский "Урал", за который он выступал с февраля прошлого года. Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что Ионов решил пойти учиться на тренера.
За свою карьеру Ионов играл за такие клубы, как петербургский "Зенит", "Кубань", махачкалинское "Анжи", московские "Динамо" и ЦСКА, "Ростов" и "Краснодар". В составе национальной сборной России он провел 39 матчей, в которых отличился четырьмя забитыми голами.
Источник: Sport24
"Нужно было зажечь этот огонь". Ионов рассказал, почему решил завершить игровую карьеру
Бывший вингер сборной России Алексей Ионов рассказал, почему принял решение завершить карьеру игрока.
Фото: ФК "Урал"