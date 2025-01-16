«Сейчас модно поддаваться истерии масс, которые кричат, что трансфер Соболева в «Зенит» — ошибка. Но он приходил толком без подготовки, ничего не делая месяц. Понятно, что уровень лиги упал, а Саша — классный игрок с хорошим набором качеств, но чтобы по щелчку пальцев и без тренировок заиграть... Его раз поставили — неуверенность, не забил, два, три, четыре. Вокруг его персоны постоянно негатив, все ждут, когда же он наконец забьет. Потом Саша перестал попадать в состав, выходить на замены на достаточное количество времени. Сейчас будет время на подготовку, он поедет на сборы показать себя и найти связи с одноклубниками. Весна даст ответ на вопрос, провальный ли это трансфер. Но я бы не торопился с оценками, чтобы потом не переобуваться», — отметил Генич в интервью «СЭ».
Как известно, «Зенит» приобрел Александра Соболева у «Спартака» 30 августа 2024 года за 10 миллионов евро. К тому времени команда уже успела провести девять матчей в рамках нового сезона во всех турнирах.
За «Спартак» Соболев сыграл всего один матч, проведя на поле 67 минут. В составе «Зенита» он уже успел принять участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, но пока не смог отличиться результативными действиями. Однако в пяти матчах Кубка России он забил два гола и отдал одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет 6 миллионов евро.
Уже 4 февраля «Зенит» сыграет товарищеский матч против ЦСКА в рамках Зимнего Кубка РПЛ в Абу-Даби. 7 февраля команда встретится с «Ростовом» в рамках того же кубка.
Генич — о трансфере Соболева в "Зенит": весна даст ответ на вопрос, провальный ли это трансфер
Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о выступлениях нападающего «Зенита» Александра Соболева, подчеркнув, что пока рано называть его трансфер неудачным.
Фото: ФК "Зенит"