"Рикарду Мангаш приболел, он присоединится к команде на днях", - цитирует Зеленова "Матч ТВ".
"Спартак" начал первый зимний тренировочный сбор в Турции. 20 января команда Деяна Станковича встретится с "Черноморцем" из Новороссийска.
26-летний левый фланговый защитник Рикарду Мангаш играет за московскую команду с сентября прошлого года. За красно-белых португалец провел 13 матчей и отличился забитым мячом.
Защитник "Спартака" Мангаш пропустит начало сбора "Спартака"
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, что защитник Рикарду Мангаш пропустит старт зимнего сбора команды.
Фото: ФК "Спартак"