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Защитник "Спартака" Мангаш пропустит начало сбора "Спартака"

Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, что защитник Рикарду Мангаш пропустит старт зимнего сбора команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Рикарду Мангаш приболел, он присоединится к команде на днях", - цитирует Зеленова "Матч ТВ".

"Спартак" начал первый зимний тренировочный сбор в Турции. 20 января команда Деяна Станковича встретится с "Черноморцем" из Новороссийска.

26-летний левый фланговый защитник Рикарду Мангаш играет за московскую команду с сентября прошлого года. За красно-белых португалец провел 13 матчей и отличился забитым мячом.

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