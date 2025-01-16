"Его заслуженно признали лучшим игроком команды в первой части сезона. Иван достаточно ровно провел эту дистанцию. Хочется похвались Облякова — он из молодого перспективного парня превратился в настоящего лидера ЦСКА. Он уже не кажется тем юнцом, которым был еще относительно недавно", - приводит слова Облякова "РБ Спорт".
Иван Обляков выступает за московский ЦСКА с августа 2018 года. Действующее соглашение между атакующим полузащитником и "армейским" клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 9 млн евро.
В текущем сезоне Иван Обляков принял участие в 24 официальных матчах, в которых забил 4 гола, отдал 5 голевых передач, получил 3 жёлтые карточки (1 из них стала второй в матче).
Валерий Новиков оценил признание Облякова лучшим игроком ЦСКА в первой части сезона
Бывший вратарь московского ЦСКА Валерий Новиков поделился своим мнением о выступлении в первой части текущего сезона полузащитника "армейского" клуба Ивана Облякова.
Фото: ПФК ЦСКА