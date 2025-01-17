«Бителло поступает непрофессионально. У бразильца есть трудовой договор, который он должен выполнять. «Динамо» имеет все основания подать на него в суд», — цитирует слова Точилина «РБ Спорт».
Ранее по информации Globo, «Динамо» рассматривает возможность подачи судебного иска против игрока. Бразильцу может грозить шестимесячная дисквалификация и штраф в размере 25 миллионов долларов.
В текущем сезоне Биттелло провёл 15 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых забил один гол и отдал девять результативных передач. По оценкам портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего бразильца составляет 12 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до конца июня 2028 года.
Уже 4 февраля «Динамо» проведёт свой первый товарищеский матч в рамках Зимнего Кубка РПЛ в Абу-Даби, ОАЭ. Соперником команды станет «Краснодар».
Александр Точилин: "Динамо" имеет все основания подать в суд на Бителло
Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал ситуацию с полузащитником бело-голубых Бителло, который отказался возвращаться из Бразилии в расположение клуба.
Фото: ФК "Динамо"