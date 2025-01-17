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В Тушино рядом с "Лукойл Ареной" появится спортивный комплекс "Спартак-Москва"

Вблизи стадиона «Лукойл Арена» в Тушино будет построен новый спортивный комплекс «Спартак-Москва».
Фото: "Новости Москва"
По информации телегам-канала «Новости Москвы» состав комплекса войдут футбольные поля, фитнес-центр, спортивный зал, киберспортивный клуб и рестораны. На фасаде здания установят экраны для трансляции соревнований, а рядом возведут стадион на 500 зрительских мест.

Проект спортивного комплекса уже получил признание, став победителем I Национальной Премии и Форума «Лидеры проектирования 2024» в номинации «Социальные объекты».

Напомним, что «Лукойл Арена» — это домашний стадион футбольного клуба «Спартак», рассчитанный на 45 360 зрителей. Эта арена занимает второе место по вместимости в Москве после стадиона «Лужники».

Строительство стадиона началось в июне 2007 года, когда состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание будущей арены. Завершение строительства произошло в 2014 году, и 5 сентября того же года состоялся матч открытия, в котором приняли участие «Спартак» и белградская «Црвена Звезда».

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