Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
ВальядолидНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рома
22:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
22:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
21:00
МонакоНе начат
Лилль
23:00
НиццаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Факел
0 - 1 0 1
Спартак Суботица1 тайм

Источник: защитник Евгений Чернов перейдёт из "Ростова" в "Балтику"

По информации СМИ, 32-летний левый защитник футбольного клуба "Ростов" Евгений Чернов перейдёт в калининградскую "Балтику".
Фото: ФК "Ростов"
Сообщается, что игрок уже прибыл в расположение калининградцев на зимнем учебно-тренировочном сборе в Турции и приступил к углубленному медицинскому обследованию.

Евгений Чернов выступает за "Ростов" с июля 2022 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 500 тыс. евро. В текущем сезоне он принял участие в 9 официальных матчах, в которых отдал 1 голевую передачу и получил 1 жёлтую карточку.

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится