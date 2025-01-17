Сообщается, что игрок уже прибыл в расположение калининградцев на зимнем учебно-тренировочном сборе в Турции и приступил к углубленному медицинскому обследованию.
Евгений Чернов выступает за "Ростов" с июля 2022 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 500 тыс. евро. В текущем сезоне он принял участие в 9 официальных матчах, в которых отдал 1 голевую передачу и получил 1 жёлтую карточку.
Источник: Legalbet
Источник: защитник Евгений Чернов перейдёт из "Ростова" в "Балтику"
По информации СМИ, 32-летний левый защитник футбольного клуба "Ростов" Евгений Чернов перейдёт в калининградскую "Балтику".
Фото: ФК "Ростов"