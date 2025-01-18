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Мостовой назвал бывшего тренера "Спартака" мошенником в футболе

Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал увольнение главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
"Я не удивлен тому, что Тедеско убрали из сборной Бельгии. Он – мошенник в футболе, не понимаю, как таких назначают. Но такова реальность. Я говорил, что его нужно было убирать после Евро-2024, видимо, сейчас до руководителей дошло, что он из себя представляет", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".

17 января Королевская бельгийская футбольная ассоциация сделала официальное заявление о том, главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско отправлен в отставку. При этом его действующее соглашение было рассчитано на срок до 2026 года.

Немецко-итальянский специалист занимал этот пост с февраля 2023 года. Под его руководством национальная команда отобралась в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где дошла до стадии 1/8 финала. Ранее Тедеско возглавлял немецкие "Шальке 04", "РБ Лейпциг" и московский "Спартак".

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