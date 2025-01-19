«Вендел уже не первый раз собирается уйти из «Зенита». Может, это вбросы. Официальных заявлений нет. Бразильские футболисты хорошо зарабатывают. Не думаю, что у бразильцев есть желание куда-то свалить. Такими вбросами они просто могут выкручивать руки руководству, чтобы им подняли очередные бонусы», — заявил Канищев «Чемпионату».
Ранее в прессе появилась информация о возможном переходе бразильского полузащитника в футбольный клуб «Ботафого». Это связано с желанием игрока получить вызов в сборную Бразилии для участия в чемпионате мира 2026 года.
Вендел уже пятый сезон выступает за «Зенит». За это время он провел 142 матча, в которых забил 21 гол и отдал 34 голевые передачи. В текущем сезоне он сыграл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, где забил один гол и отдал восемь результативных передач.
В октябре 2024 года бразилец продлил контракт с «Зенитом». Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления еще на один год. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего игрока составляет 20 миллионов евро.
Канищев: бразильцы через слухи пытаются заставить "Зенит" поднять им бонусы
Экс-игрок «Зенита» Александр Канищев прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Вендела из петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"