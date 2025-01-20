Как сообщает источник, "Химки" начали переговоры о пролонгации соглашения с правым крайним защитником Дани Фернандесом.
27-летний испанец присоединился к подмосковной команде летом прошлого года, перейдя в качестве свободного агента из "Расинга". Стороны заключили контракт на один сезон. В составе красно-черных футболист провел 16 матчей в чемпионате и Кубке России и отличился двумя результативными передачами.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Химки" планируют продлить контракт с защитником Фернандесом
Защитник Дани Фернандес может в ближайшее время продлить соглашение с "Химками".
Фото: ФК "Химки"