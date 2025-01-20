Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Монако
20:45
Астон ВиллаНе начат
Аталанта
20:45
ШтурмНе начат
Црвена Звезда
23:00
ПСВНе начат
Брюгге
23:00
ЮвентусНе начат
Атлетико
23:00
БайерНе начат
Ливерпуль
23:00
ЛилльНе начат
Бенфика
23:00
БарселонаНе начат
Болонья
23:00
Боруссия ДНе начат
Слован
23:00
ШтутгартНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
18:30
Динамо КиевНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
16:30
ВойводинаНе начат

Агент полузащитника ЦСКА — о возвращении после травмы: Николич рассчитывает на Мухина

Футбольный агент футболиста ЦСКА Максима Мухина Владимир Кузьмичев рассказал о текущем состоянии футболиста.
Фото: ФК ЦСКА
«Максим со всей командой уже на сборах, тренируется, готовится ко второй части. Уже по их итогам будет понятно – остались проблемы со здоровьем или нет. Свой лучший футбол он показал как раз при Николиче в «Локомотиве». Марко рассчитывает на него. Надеемся, все неудачи остались в прошлом», — отметил агент в разговоре с «РБ Спорт».

В октябре 2023 года у Максима Мухина была диагностирована серьёзная травма — разрыв передней крестообразной связки.

Максим выступает за ЦСКА с 2021 года, перейдя в этот клуб из московского «Локомотива» за 170 тысяч евро. За это время он провёл 69 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2026 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

Под руководством Николича Мухин уже играл в составе «Локомотива». 23-летний футболист провёл 15 матчей под его руководством.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится