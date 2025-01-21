"Правда, что "Севилья" рассматривает покупку нападающего Алеррандо из "РБ Брагантино"? Да, Алеррандо один из вариантов", - цитирует пресс-службу клуба "СЭ".
25-летний Алеррандо, играющий на позиции центрального форварда, выступает за "РБ Брагантино" с начала 2020 года. Прошлый год нападающий провел в аренде в бразильском клубе "Витория", за который сыграл 52 матча, забил 21 гол и отдал 7 ассистов. Контракт игрока с рассчитан до конца 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.
В "Севилье" подтвердили интерес к форварду Алеррандо, которым интересовался ЦСКА
В пресс-службе "Севильи" рассказали, что клубу интересен нападающий "РБ Брагантино" Алеррандо.
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