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Семшов - о легионерах в России: мы сами виноваты, ведь распустили их и целуем в одно место

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов отреагировал на ситуацию с хавбеком "Динамо" Бителло, который не явился на сборы команды.
Фото: ФК "Динамо"
- Только легионеры позволяют себе подобное в России. Но мы сами виноваты, ведь распустили их и целуем в одно место. Хотя некоторые даже не играли за сборную и не знают, что это такое. Если Бителло не хочет играть за "Динамо", его надо отпускать.

В сентябре 2023 года "Динамо" приобрело права у "Гремио" на атакующего полузащитника Бителло. Сумма сделки составила 10 миллионов евро. Стороны заключили контракт до конца сезона 2027/2028. Transfermarkt оценивает текущую стоимость 25-летнего бразильца в 12 миллионов евро.

Напомним, футболист, которого хочет приобрести "Ботафого", до сих пор не вернулся из отпуска и не присоединился к бело-голубым на сборах.

Источник: "Чемпионат"

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