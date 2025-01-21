- Только легионеры позволяют себе подобное в России. Но мы сами виноваты, ведь распустили их и целуем в одно место. Хотя некоторые даже не играли за сборную и не знают, что это такое. Если Бителло не хочет играть за "Динамо", его надо отпускать.
В сентябре 2023 года "Динамо" приобрело права у "Гремио" на атакующего полузащитника Бителло. Сумма сделки составила 10 миллионов евро. Стороны заключили контракт до конца сезона 2027/2028. Transfermarkt оценивает текущую стоимость 25-летнего бразильца в 12 миллионов евро.
Напомним, футболист, которого хочет приобрести "Ботафого", до сих пор не вернулся из отпуска и не присоединился к бело-голубым на сборах.
Источник: "Чемпионат"
Семшов - о легионерах в России: мы сами виноваты, ведь распустили их и целуем в одно место
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов отреагировал на ситуацию с хавбеком "Динамо" Бителло, который не явился на сборы команды.
Фото: ФК "Динамо"