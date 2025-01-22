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Президент "Палмейраса": Клаудиньо дважды заверял, что не хочет в Катар

Глава бразильского «Палмейраса» Лейла Перейра рассказала, как полузащитник «Зенита» Клаудиньо изменил свои планы в последний момент, хотя ранее заверял её в нежелании переходить в катарский чемпионат.
Фото: ФК "Зенит"
«Мы пришли к соглашению с «Зенитом», и Клаудиньо принял наше предложение. Я сама поговорила по телефону с игроком, который дважды заверил меня, что он приедет в «Палмейрас». Он сказал, что не хочет играть в Катаре. В последние часы, когда мы уже обменивались проектами контрактов с «Зенитом», нас удивил звонок от представителя игрока, который сообщил, что планы изменились.

Мы сделали отличное предложение, и игрок его принял. Но футбол именно такой. Ни один игрок не важнее, чем спортивное общество «Палмейрас», — цитирует Перейру Globo.

Вчера в прессе появились сообщения о том, что Клаудиньо близок к переходу в катарский «Аль-Садд», несмотря на достигнутые договоренности с бразильской командой.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. Он перешёл в петербургский клуб за 12 миллионов евро. За это время бразилец провёл 124 матча, в которых забил 21 мяч и сделал 31 ассист.

Текущая рыночная стоимость 27-летнего полузащитника составляет 17 миллионов евро по версии Transfermarkt. Утверждалось, что «Зенит» намерен выручить от этого трансфера не менее 20 миллионов. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2028 года.

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