Петров - о голе Бевеева "Краснодару": обычно бьет по воробьям

Полузащитник "Балтики" Максим Петров прокомментировал гол Мингияна Бевеева в ворот "Краснодара".
Фото: ФК "Балтика"
По словам Петрова, Бевеев отрабатывает удары на тренировках, но обычно бьет выше.

- Мингиян часто отрабатывает на тренировках удары. Обычно больше бьёт по воробьям, но сегодня почему-то он решил щёчкой в девять попасть… Вопросов нет (улыбается)! - цитирует Петрова "Чемпионат".

В 25 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на домашнем стадионе сыграл вничью с калининградской "Балтикой" - 2:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Хуан Боселли и Жубал, в составе гостей - Мингиян Бевеев и Максим Петров.

По итогам 25 сыгранных туров краснодарцы занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 54 набранными очками и отстают от "Зенита" на один балл. Калининградцы располагаются на четвертой строчке с 45 очками.

