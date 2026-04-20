Мостовой высказался о матче "Краснодара" и "Балтики"

"Удивила ли меня ничья "Краснодара" с "Балтикой"? Скорее да, чем нет, потому что прогнозировал победу "Краснодара" со счетом 2:1.Думал, что все-таки "Краснодар" выиграет, но видите, как бывает в нашем чемпионате. А с другой стороны, "Балтика" - команда, которая идет в верхней части таблицы, так что здесь ничего такого нет", - сказал Мостовой "Матч ТВ".
Вчера, 19 апреля, состоялся матч в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и калининградской "Балтикой". Встреча проходила на "Ozon Арене". Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.
Голами за "Краснодар" отличились Хуан Боселли и Жубал. В составе "Балтики" мячи забили Мингиян Бевеев и Максим Петров.