Матчи Скрыть

Денисов высказался о предстоящем матче "Спартака" с "Краснодаром"

Защитник московского "Спартака" Даниил Денисов прокомментировал турнирное положение команды.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Денисова, ему приятно, что команда поднимается в таблице, но впереди у красно-белых еще много игр.

- Конечно, приятно, что потихоньку поднимаемся в таблице РПЛ. Но впереди столько игр, надо двигаться дальше.

Я не думаю о матче с "Краснодаром". Постараемся сделать всё возможное в этой игре, - цитирует Денисова "Чемпионат".

В 25 туре чемпионата России московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 3:1. По итогам 25 сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 45 набранными очками.

В 26 туре команде Хуана Карседо предстоит сыграть в Москве с "Краснодаром" в рамках 26 тура чемпионата страны. На данный момент южане занимают второе место в турнирной таблице с 54 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится