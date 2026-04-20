Денисов высказался о предстоящем матче "Спартака" с "Краснодаром"

- Конечно, приятно, что потихоньку поднимаемся в таблице РПЛ. Но впереди столько игр, надо двигаться дальше.
Я не думаю о матче с "Краснодаром". Постараемся сделать всё возможное в этой игре, - цитирует Денисова "Чемпионат".
В 25 туре чемпионата России московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 3:1. По итогам 25 сыгранных туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 45 набранными очками.
В 26 туре команде Хуана Карседо предстоит сыграть в Москве с "Краснодаром" в рамках чемпионата страны. На данный момент южане занимают второе место в турнирной таблице с 54 баллами в своем активе.