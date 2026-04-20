Игрок "Пари НН" - о предстоящем матче с "Оренбургом": эта игра будет как финал для нас

Нападающий "Пари НН" Реналдо Сефас высказался о предстоящем матче с "Оренбургом".

- У нас с ними разница всего в два очка. Эта игра будет как финал для нас. Мы игрой против " Динамо " показали, на что способны. Так что можем доказывать это с любой командой, - цитирует Сефаса "Матч ТВ"

По словам Сефаса, матч с "Оренбургом" будет как финал для "Пари НН".В 25 туре Российской Премьер-Лиги "Пари НН" на домашнем стадионе сыграл вничью с московским "Динамо" - 1:1, во втором тайме нижегородцы остались в меньшинстве.В 26 туре чемпионата России команда Алексея Шпилевского сыграют на выезде с "Оренбургом". После 25 сыгранных туров волжане занимают 14 место в турнирной таблице РПЛ с 22 набранными очками, оренбуржцы располагаются на 15 строчке с 20 баллами в своем активе.