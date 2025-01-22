"В курсе, что есть ситуация, при которой Селихов не едет на сборы — ищет команду, это давно не секрет. Сейчас у Селихова 2-3 варианта, будет вести переговоры. "Ростов"? Есть еще Саудовская Аравия и ОАЭ", - цитирует Шикунова "СЭ".
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" в ближайшее время расторгнет контракт с голкипером Александром Селиховым.
В текущем сезоне Александр Селихов провел за московский "Спартак" во всех турнирах 8 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего вратаря в 1,5 миллионов евро. Ранее голкипер выступал за пермский "Амкар" и "Орел".
Красно-белые после 18-ти сыгранных туров располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками в своем активе. В 19-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице.
Шикунов рассказал, что у Селихова есть варианты из Саудовской Аравии и ОАЭ
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался о возможном уходе Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"