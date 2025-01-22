- "Локомотиву" нужно договариваться, но до определённого предела. Если Наир выставляет запредельные суммы для клуба, то надо расставаться. Не думаю, что это огромная потеря для "Локомотива". В последнее время он игрок ротации, а не основы, - передает слова Наумова "Чемпионат".
25-летний Тикнизян является игроком "Локомотива" с 2021 года. В общей сложности футболист провел за клуб 112 матчей во всех турнирах, в которых смог 16 раз поразить ворота соперников и сделать 16 голевых передач.
Трудовой договор Тикнизяна с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2026 года, трансферная стоимость футболиста оценивается в шесть миллионов евро.
"Локомотив" в 18 турах набрал 35 очков и занимает пятое место в таблице РПЛ.
Наумов: если Тикнизян выставляет запредельные для "Локомотива" суммы, надо расставаться
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал ситуации с возможном продлением соглашения с защитником "железнодорожников" Наиром Тикнизяном.
Фото: Официальный сайт РПЛ