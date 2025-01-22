Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
Спортинг Лиссабон1 тайм
Шахтер
2 - 0 2 0
Брест2 тайм
Фейеноорд
23:00
БаварияНе начат
Реал Мадрид
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Милан
23:00
ЖиронаНе начат
Селтик
23:00
Янг БойзНе начат
ПСЖ
23:00
Манчестер СитиНе начат
Спарта
23:00
ИнтерНе начат
Арсенал
23:00
Динамо ЗагребНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Бешикташ
4 - 1 4 1
АтлетикЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Факел
Отменён
ЖелезничарОтменён
Ахмат
Отменён
Славия СофияОтменён
Крылья Советов
Отменён
БотевОтменён
Рубин
Отменён
ВойводинаОтменён

Глава "Зенита" Медведев сообщил о переходе Клаудиньо в "Аль-Садд"

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил, что полузащитник Клаудиньо покидает клуб.
Фото: ФК "Зенит"
- У нас не было соглашения с уважаемым "Палмейрасом". Мы вели переговоры с ними и с другим бразильским клубом, а также с катарской командой.

В конечном итоге предложение "Аль-Садда" было лучшим как для "Зенита", так и для игрока, который решил присоединиться к "Аль-Садду", - цитирует главу "Зенита" ESPN.

Ранее в СМИ была информация, что бразильский футболист близок к заключению контракта с катарским клубом "Аль-Садд". Сообщалось, что "Зенит" получит за полузащитника около 20 миллионов евро.

Также ранее сообщалось, что Клаудиньо мог перейти в "Палмейрас", однако футболист отказался от варианта с бразильским клубом.

27-летний бразилец пополнил состав сине-бело-голубых в 2021 году. Футболист провел за "Зенит" 124 матча во всех турнирах, в которых 21 раз поразил ворота соперников и сделал 31 голевую передачу на своих партнеров. Трансферная стоимость Клаудиньо оценивается в 17 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец выходил на поле в 16 матчах РПЛ и сделал пять результативных передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится