- У нас не было соглашения с уважаемым "Палмейрасом". Мы вели переговоры с ними и с другим бразильским клубом, а также с катарской командой.
В конечном итоге предложение "Аль-Садда" было лучшим как для "Зенита", так и для игрока, который решил присоединиться к "Аль-Садду", - цитирует главу "Зенита" ESPN.
Ранее в СМИ была информация, что бразильский футболист близок к заключению контракта с катарским клубом "Аль-Садд". Сообщалось, что "Зенит" получит за полузащитника около 20 миллионов евро.
Также ранее сообщалось, что Клаудиньо мог перейти в "Палмейрас", однако футболист отказался от варианта с бразильским клубом.
27-летний бразилец пополнил состав сине-бело-голубых в 2021 году. Футболист провел за "Зенит" 124 матча во всех турнирах, в которых 21 раз поразил ворота соперников и сделал 31 голевую передачу на своих партнеров. Трансферная стоимость Клаудиньо оценивается в 17 миллионов евро.
В текущем сезоне бразилец выходил на поле в 16 матчах РПЛ и сделал пять результативных передач.
Глава "Зенита" Медведев сообщил о переходе Клаудиньо в "Аль-Садд"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил, что полузащитник Клаудиньо покидает клуб.
Фото: ФК "Зенит"