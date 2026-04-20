Тренер "Балтики": только так можно бороться с этими миллионерами, которым судьи помогают

Тренер "Балтики" Юрий Нагайцев прокомментировал эпизод с пропущенным мячом в концовке поединке 25-го тура РПЛ против "Краснодара" (2:2).

- В каждом эпизоде в атаке, в обороне обязательно доигрывать до конца. Это аксиома, одно из правил, которые висят у нас в раздевалке. Только так мы можем соревноваться с этими миллионерами, которым судьи помогают, - приводит слова Нагайцева "Матч ТВ"

Специалист отметил, что футболисты должны доигрывать каждый момент до конца.Калининградская команда упустила победу в игре с "Краснодаром" - встреча завершилась со счётом 2:2, хозяева сравняли счёт ближе к финальному свистку.Сейчас у "Балтики" 45 набранных очков, что позволяет ей идти на четвёртой строчке. Ближайший матч команда проведёт 23 апреля - в гостях против "Ахмата".