Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Спартак
3 - 1 3 1
АхматЗавершен
Краснодар
2 - 2 2 2
БалтикаЗавершен

Тренер "Балтики": только так можно бороться с этими миллионерами, которым судьи помогают

Тренер "Балтики" Юрий Нагайцев прокомментировал эпизод с пропущенным мячом в концовке поединке 25-го тура РПЛ против "Краснодара" (2:2).
Фото: ФК "Краснодар"
Специалист отметил, что футболисты должны доигрывать каждый момент до конца.

- В каждом эпизоде в атаке, в обороне обязательно доигрывать до конца. Это аксиома, одно из правил, которые висят у нас в раздевалке. Только так мы можем соревноваться с этими миллионерами, которым судьи помогают, - приводит слова Нагайцева "Матч ТВ".

Калининградская команда упустила победу в игре с "Краснодаром" - встреча завершилась со счётом 2:2, хозяева сравняли счёт ближе к финальному свистку.

Сейчас у "Балтики" 45 набранных очков, что позволяет ей идти на четвёртой строчке. Ближайший матч команда проведёт 23 апреля - в гостях против "Ахмата".

