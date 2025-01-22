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Ещенко: нельзя было так поступать с Селиховым

Экс-защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал уход из столичной команды голкипера Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"
- Мне кажется, нельзя было так поступать с Селиховым. Он дополнял как человек, как профессионал, как футболист. Была определённая конкуренция. Он помогал в еврокубках. Потом были травмы, пришёл Максименко, который вытаскивал матчи. Они были достойны друг друга, - передает слова Ещенко "Чемпионат".

Сегодня, 22 января, "Спартак" сообщил о расторжении контракта с 30-летним футболистом. Селихов в текущем сезоне РПЛ не провел ни одного матча. В Кубке России голкипер появлялся на поле в восьми играх и трижды сохранил свои ворота "сухими".

Селихов выступал за "Спартак" с 2017 года. Вратарь провел за красно-белых 102 матча во всех турнирах и пропустил 117 голов, в 30 поединках Селихов отстоял "на ноль".

"Спартак" в 18 турах РПЛ набрал 37 очков и занимает третье место в РПЛ. После возобновления чемпионата красно-белые при своих болельщиках сыграют с "Оренбургом", матч пройдет 2 марта.

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