Орлов раскритиковал Глушенкова: да просто эгоист!

Комментатор Геннадий Орлов высказался о Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"
Геннадий Орлов заявил, что Максима Глушенкова нельзя включать в стартовый состав на следующий тур после матча со "Спартаком".

"После такого матча Глушенкова вообще нельзя включать в стартовый состав на следующий тур! Для меня его игра - полное разочарование!
Да просто эгоист! О себе думает. Мол, дайте мне пас, а черновую работу я выполнять не буду... Все хуже и хуже играет", - сказал Орлов "СЭ".

Вчера, 14 марта, на "Газпром Арене" состоялся матч петербургского "Зенита" против московского "Спартака". Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:0. Максим Глушенков вышел в стартовом составе и был заменен после первого тайма, голевыми действиями не отличился.

