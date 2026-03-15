Орлов раскритиковал Глушенкова: да просто эгоист!

"После такого матча Глушенкова вообще нельзя включать в стартовый состав на следующий тур! Для меня его игра - полное разочарование!Да просто эгоист! О себе думает. Мол, дайте мне пас, а черновую работу я выполнять не буду... Все хуже и хуже играет", - сказал Орлов "СЭ".
Вчера, 14 марта, на "Газпром Арене" состоялся матч петербургского "Зенита" против московского "Спартака". Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:0. Максим Глушенков вышел в стартовом составе и был заменен после первого тайма, голевыми действиями не отличился.