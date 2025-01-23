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Гленн Бейл: Россия оказалась намного лучше, чем я ожидал. Раньше считал, что здесь везде снег, сугробы

Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл рассказал о жизни в России.
Фото: РПЛ
"Россия оказалась намного лучше, чем я ожидал. Летом здесь красиво практически везде. До приезда считал, что везде один снег, кругом сугробы. А увидел, что тут великолепные города — Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Намного выше ожиданий. Больше того, скажу, что пока в России не встретил ни одного плохого местечка, везде приятно", - цитирует Бейла "РБ Спорт".

Гленн Бейл перешел в самарские "Крылья Советов" из голландского клуба "Эммен" летом 2021 года за 200 тысяч евро. Защитник провел за самарцев во всех турнирах 98 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 8 результативных передач. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

После 18-ти сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на десятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18-ю набранными очками в своем активе. В 19-м туре чемпионата России команда Игоря Осинькина сыграет на выезде с "Краснодаром", который занимает 1-е место в таблице.

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