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Артур попрощался с футболистами "Зенита" перед переходом в "Ботафого"

Форвард "Зенита" Артур попрощался со своими партнерами по команде перед переходом в "Ботафого".
Фото: ФК "Зенит"
Бразильский футболист попрощался с командой в Катаре, где на текущий момент она проходит сборы. Видео было опубликовано в социальных сетях петербургского клуба.

Футболист выступал за сине-бело-голубых с января 2024 года, перейдя из "Палмейраса" за 15 миллионов евро. Нападающий в общей сложности провел за клуб 36 матчей и забил семь голов.

В этом сезоне Артур выходил на поле в 19 матчах в составе "Зенита", в которых ему удалось четыре раза поразить ворота соперников и сделать пять ассистов на партнеров.

"Зенит" с 39 баллами в активе располагается на втором месте в РПЛ. 1 марта сине-бело-голубые на своем поле примут ЦСКА в 19-м туре чемпионата России.

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